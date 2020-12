Pierre MURY

Spécialisé en droit de la construction, droit immobilier et droit pénal, le cabinet Mury Avocats a été créé en 2017 pour répondre aux problématiques juridiques rencontrées par les institutionnels et les particuliers. Le cabinet a développé une expertise reconnue dans les domaines du droit immobilier et du droit de la construction et intervient dans des affaires à forts enjeux financiers. Il représente ses clients en médiation, arbitrage, précontentieux et contentieux devant les juridictions administratives, civiles et pénales. Parallèlement, par son activité pénale, le cabinet s'investit sur des thématiques sociales et apporte une réflexion tournée vers une amélioration du droit positif. Il contribue notamment à la publication d'articles et de recueils et intervient lors de conférences en France et à l'étranger.



https://www.mury-avocats.fr/