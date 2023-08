Pierre NEUVILLE

Après des études généralistes conclues par un diplôme d'ingénieur de l'École Centrale d'Électronique je me suis tourné vers une carrière dans le consulting en système d'information.



Depuis Septembre 2010 j'ai rejoins la communauté Oracle/Peoplesoft FSCM chez Accenture.



Entre Avril 2007 et Septembre 2010, j'ai intégré l'entreprise CSC ou j'ai rejoins la practice PeopleSoft en tant que Consultant Fonctionnel.



J'ai eu la chance de participer à toutes les phases d'un projet d'intégration. Ma première expérience s'est déroulée dans le cadre d'un upgrade de l'ERP PeopleSoft pour le compte de la SNCF. Ce projet s'étant conclu par un succès. J'ai ensuite eu l'opportunité de participer à la mise en place de l'ERP PeopleSoft pour le compte du client EIFFAGE. Ces expériences sont plus détaillées dans la suite de ce profil viadéo.





Ci dessous un bilan de compétences :



Langues :

Français: Excellent (langue maternelle)

Anglais: Bilingue – (Score TOEIC : 955)

Allemand: Lu et écrit



Logiciels :

Oracle PeopleSoft, Application Designer, Toad,Adobe Photoshop, Dreamweaver, Dev-C++, Virtual Paradigm(UML), Orcad Pspice, Isis, Ares, Eclipse, PIC CSS, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Microsoft Viso



Langages de programmation :

SQL/PLSQL, PeopleCode, VBA, C/C++, Assembleur, VHDL, HTML, CSS, PHP, XML,



Gestion :

Comptabilité, Analyse financière, économique, Suivi de budgets, UML



Mes compétences :

PeopleSoft

Consultant

Ingénieur

Oracle