Pierre PERZO

Testeur Télécom sur navire câblier de la LDA, en charge d'effectuer les tests nécessaire à la maintenance ou remise en fonction des câbles à fibres optiques sous-marins. Après cette expérience, je souhaite approfondir mes compétences en optiques et télécoms par de nouveaux moyens.



Diplômé de Licence professionnelle dans les télécoms après un stage de 6 mois chez Orange Mayotte en tant que chargé d'affaires Production et Maintenance Réseau.



Lors de cette formation d'un an, jai pu me familiariser avec des matières comme la télécommunication, et approfondir mes précédentes compétences en optique, acquises lors de mes deux années de BTS Systèmes Photoniques.