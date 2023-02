Pierre ROSSLER

 Ingénieur géologue au sein du bureau d’études Golder NC sarl : Participation à de nombreuses études géotechniques, hydrogéologiques et environnementales appliquées aux problématiques minières en Nouvelle Calédonie et Australie. Réalisation des travaux de terrain, collecte, gestion et interprétation des données et gestion d’équipes de terrain (allant jusqu’à 7 personnes sur certaines campagnes) :

- Hydrogéologie et hydrologie : Réalisation d’essais d’injection d’eau (Lefranc, Lugeon) pour la caractérisation de la perméabilité de massifs péridotitiques. Installation de piézomètres et sondes piézomètriques (cordes vibrantes, capteurs de pression de type Troll) en forages. Installation de canaux de jaugeage et d’échantillonneurs automatiques (type ISCO) sur des cours d’eaux. Echantillonnages d’eaux de surface (en periode d’étillage et en periode de crue) et souterraines pour la caractérisation de pollutions minières et industrielles, suivi avec les laboratoires et gestion de résultats. Mesure de débits de cours d’eau (en periode d’étillage et en période de crue, utilisation de la technique accoustique Doppler). Réalisation d’essais de pompages pour la caractérisation d’une nappe alluviale (suivi des essais sur le terrain et exploitation des données à l’aide du logiciel Aquifer Test Pro).

- Environnement : Etudes simplifiées des risques (enquètes historiques et de terrain) de sites industriels. Etudes d’aptitude à l’assainissement (réalisation de puits de reconnaisssance à la pelle mécanique et d’essais d’infiltration Porchet).

- Géotechnique : Suivis de sondages et logging, réalisation d’essais géotechniques in situ (essai scissométrique, essai de pénétration au carottier, essai au pénétromètre, piezocône). Installation d’inclinomètres, d’extensomètres et de piezomètres à cordes vibrantes pour l’instrumentation d’un barrage et suivi des mesures.



 Stage de fin d’études de 6 mois au Pérou dans le bureau d’études Golder Associates Peru S.A. : Campagnes d’échantillonnages d’eau de surface (étude d’impact

environnementale d’une mine de cuivre). Campagnes d’échantillonnages de sols et stériles miniers (études de risques d’une ancienne verse à stériles miniers)



 Projet en laboratoire de 6 mois : Mise au point d’une unité de dépollution d’un sol pollué aux plombs de chasse en utilisant des méthodes de traitement de minerais (jiggs, spirales, classificateurs)



 Stage de césure d’un an en Nouvelle-Calédonie à la Société Le Nickel - SLN (exploitations minières de nickel) : Participation au Projet Environnement Mines : planification de la revégétalisation, gestion du ruissellement sur mines, projets de travaux anti-pollution



 Stage ingénieur de 2 mois au sein de Pollution Service (Colas Environnement et Recyclage) : Dépollution in situ d’un sol et d’une nappe phréatique pollués par des solvants chlorés : techniques de venting, sparging et stripping



 Anglais : parlé, lu, écrit. Contacts professionnels très fréquents avec des collègues de travail et des clients Australiens, Néo Zélandais et Canadiens.

Obtention du CAE (Certificate in Advanced English) en 2001

Séjours linguistiques en Irlande, Grande-Bretagne et en Ecosse



 Espagnol : pratique courante de base

Séjour de 6 mois au Pérou



 Informatique : Aquifer Test Pro (interprétation de données d’essais de pompage), EQWin (base de données environnementale), bases de SURPAC et GOCAD, Mathematica, Matlab, programmation en Turbo Pascal et langage C ++, Word, Excel, pratique du réseau Internet



