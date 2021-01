Pierre ROYER

J'ai 30 années dexpériences solides sur la conception et l'intégration de nouvelles solutions informatiques, toujours en adéquation avec les spécificités fonctionnelles. Grâce à elles, j'ai pu évoluer dans des environnements critiques, et aboutir à laccomplissement d'ouvrages d'envergure.



Létude et la réalisation de projets techniques complexes, lencadrement déquipes polyvalentes, et limplémentation de process (ITIL, ISO, ITSM, DevOps), sont pour moi l'occasion de mobiliser tout mon savoir-faire et ma motivation.



Mon profil : https://pierreau.fr/pro/



Mes compétences :

Linux

Architecture

ITIL

Projets informatiques

Solaris

Architecte

Informatique

Réseau

Gestion budgétaire

Stockage

Virtualisation

Sécurité informatique

Conseil

Recrutement

Gestion du risque

Cloud computing

Management

GDPR