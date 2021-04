Pierre SAMANOS

Je travaille dans les médias depuis 1986.

Après avoir fait l'Ecole de Radio E.B.S. en 1985, j'ai fait mes débuts sur les ondes en tant qu'animateur sur ROCK FM à Coignières (Yvelines).

En 1987 j'ai fait un stage à RFM-Paris en tant que décrocheur/assistant de production.

En 1989, j'ai été embauché par Europe 2-Paris. J'y étais réalisateur/producteur, réalisais les décrochages en direct (avant l'automatisation des écrans), des tranches quotidiennes (fins de soirées, matinales). Puis je suis devenu responsable de la diffusion des écrans publicitaires. J'ai quitté la station en 1997.



Après mon départ d'Europe 2, j'ai souhaité orienter mon parcours vers l'image. J'ai monté quelques films d'animation pour les enfants produites par la BBC, pour la société NOVANIM'-MILLIMAGES (montage animatique réalisé avec Photoshop et Première).



En 2000 j'ai été recruté pour m'occuper du département "Sons & Images" du site de OUI FM, la radio rock parisienne. J'avais en charge le tournage, le montage, l'encodage et la mise en ligne des artistes que nous filmions, en concert, sessions acoustiques, interviews et événements. Nous avons filmé près d'une centaine de groupes.

En parallèle a mes activités au sein de OUI FM, j'ai fait un stage de perfectionnement à la prise de vue (formation au NEWS) à l'Ecole des Gobelins (Paris).

Ensuite, ma large culture musicale a intéressé Yacast-France que j'ai rejoint en 2003.

En juin 2008, j'ai intégré l'équipe de 2PS/Canal Marine, en tant qu'administrateur (Gestion du site, création et envoi de fichiers audios et gribs). Hélas, la société a déposé le bilan en novembre 2008.

En décembre 2008, j'ai été appelé par RFM pour faire le remplacement du réalisateur de la tranche 17/20h.



Depuis juin 2009, je travaille régulièrement pour la production d'Europe 1 au sein de laquelle j'ai commencé par réaliser les best of de "On va s'gêner" de Laurent Ruquier. Plus récemment, j'étais en charge de la production de la chronique de Mathieu Noël, des rediffusions d' "Au coeur de l'Histoire" de F.Ferrand. Je réalise aussi des émissions en direct (Grandes Voix d'Europe1).



Je continue à tourner et monter mes propres images, prises lors de voyages à l'étranger ou d'événements (24h du Mans, Grand prix de France Moto GP, etc.).

Je dispose de mon propre matériel d'éclairage, de tournage HD (SONY NEX-VG20 et deux caméras GoPro) et de montage (Final Cut sur MacBook Pro).



J'ai créé ma chaîne YouTube : http://www.youtube.com/channel/UCQd9PlvIz8e3R85HTWBc9zQ

On peut y voir quelques unes de mes vidéos.



Mes compétences :

Montage

Musique

Documentaire

Cadrage

Radio

Réalisation

Final Cut

Monteur

Production

Internet