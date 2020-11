Riche de plus de 20 années dexpériences en tant que dessinateur industriel au Conseil Départemental des Yvelines, jassure la réalisation de plans, cartographies et vues aériennes, ainsi que le relevé et la gestion des bases de données du patrimoine routier. Ayant une expérience significative du métier et de solide connaissances techniques et organisationnelles, mon savoir apportera une véritable valeur ajoutée à votre service.