Pierre SCHWEITZER

J'exerce à mon compte l'activité de consultant en stratégies de communication / nouvelles technologies pour différents clients, ainsi qu'une activité de rédacteur. Entre 2007 et 2012 j'ai été salarié dans plusieurs entreprises à des postes de chargé de communication, webmaster, community manager. Pour la quatrième année consécutive je suis également chargé de cours magistraux en "Management et économie des univers numériques" et en "Economie des Médias" à l'Université d'Aix-Marseille, en Faculté de Droit et de Science Politique et en Faculté d'Economie et de Gestion. Enfin j'ai toujours poursuivi l'activité de journaliste de manière occasionnelle pour diverses publications.



Fin 2015 est paru un ouvrage dont je suis co-auteur avec Paul Salaün : "Droit et Economie des Médias et des Univers Numériques", aux éditions Studyrama. Disponible ici: https://t.co/PeA9RR1KWP



Je suis diplômé d'un Master 2 de Sciences Economiques du Magistère "Journalisme et Communication des Organisations" à l'Université d'Aix-Marseille (Diplôme professionnel en trois ans de niveau Bac +5, anciennement rattaché à la Faculté d'Economie Appliquée).



2007 marque le début de ma carrière lorsque la compagnie maritime Marfret, numéro 2 français du transport de marchandises, me propose un contrat qui durera près d'un an. En qualité d'assistant communication je découvre le domaine passionnant du transport maritime, et j'apprends la réactivité et la polyvalence indispensables au chargé de communication d'une PME.



En 2008 je décide de partir en Australie pour découvrir un pays lointain tout en perfectionnant mon anglais. Sur place je travaille entre autres pour l'Occitane en Provence Australia.



De retour en France à la rentrée 2009 je deviens rédacteur chez Ubiqus pour une période d'intérim de 4 mois. Au cours d'une trentaine de missions pour des clients comme CMA-CGM, Lafarge, EDF, le Ministère de l'Economie et des Finances, j'assiste à des réunions sociales,colloques et congrès, afin d'en rédiger un compte-rendu allant du mot à mot à la courte note de synthèse. Ce travail demande une grande rigueur et s'avère extrêmement formateur, à ce jour je travaille encore occasionnellement pour Ubiqus en freelance.



En juillet 2010 je suis embauché comme webmaster chargé de communication pour rider-family.com, e-boutique de la chaîne de surf shops éponyme. Je gère le community management, le conseil technique, le marketing du site et la gestion quotidienne des ventes.



Fin janvier 2011 je suis contacté par l'agence de communication Hors Norme et démarre une mission en tant que "Community manager - Chef de projet éditorial web" avant de rejoindre le groupe Chimitex comme Assistant du PDG.



Polyvalent dans mes compétences, je suis néanmoins spécialisé dans la rédaction de contenu ainsi que dans la communication corporate. Très à l'aise dans l'univers du web 2.0, je possède une bonne maîtrise de l'outil informatique.



L'expression orale est un autre point fort chez moi, avec en outre un excellent niveau d'anglais et un allemand correct et en progression.



