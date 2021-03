Pierre STANCZAK*

20 années de ma vie professionnelle au développement de la relation client & de la gestion d'équipes, conduite de projets avec réussite.

J'ai une très bonne connaissance des outils du marketing direct et de la communication multi canaux, ainsi qu’une solide culture générale du vaste monde de l'entreprise.

Ma curiosité naturelle, mon ouverture, ma capacité d'immersion au sein des spécificités de chacune des entreprises me permet de mieux appréhender leurs besoins. La bonne compréhension des processus métiers me permet de trouver les marchés correspondants et de faire la différence dans le conseil, vente des compétences, services, produits.

Ma satisfaction est de mettre en adéquation les offres et les demandes afin d'établir une autre satisfaction' celle des clients.



Aide au Développement de projets ESS et environnementale...



Au niveau personnel, je fais parti d'une association Bolivia Inti-Sud Soleil www.boliviainti-sudsoleil.org qui a pour but de promouvoir notamment en Amérique du Sud l'utilisation des cuiseurs solaires (+ de 150 000 bénéficiaires utilisent 30 000 cuiseurs écologiques). Afin d'améliorer la santé des populations, les libérer de la collecte du bois et ainsi réduire le phénomène du déboisement des fôrets et donc leur conservation,1 million d'arbres seront sauvés en 15 ans par ces cuiseurs. Depuis 10 ans, la création de BOLIVIA a évité ainsi 100 000 tonnes de CO2 non dégagées...



Mes compétences :

