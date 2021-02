Pierre VANDAMME

Bonjour,

Riche de mon expérience comme profession libérale et de mes expériences en conseil auprès d'entrepreneur, j'accompagne les clients et les collaborateurs vers le meilleur dans la stratégie digitale : creation site web et le webmarketing pour booster la visibilité du site en naturel ou en espaces sponsorisés.

> mon agence www.fibre-digitale.Fr



Mettre à profit mon expérience de management, commerciale et entrepreneuriale pour un autre challenge me motive à avancer plus loin. Aider à la stratégie de votre visibilité web pour plus de trafic et de clients, tel est ma mission



Passionné de running, finisher de plusieurs marathons, voici mon blog https://fibre-running.fr



A bientôt,

Pierre,

Agence Fibre Digitale, affiliée yvelines.sowink.fr



Mes compétences :

* Gestion de projet

* Négociation commerciale

* Management commercial

* Communication

* Recrutement

* Analyse financière

* Blogging

* Prospection commerciale

* Webmarketing

* Stratégie digitale

* Internet