Être sur le chemin et ouvrir la route des découvertes



J'ai deux passions ; l’environnement ( Agronomie) et l’infographie.



Aujourd’hui je travaille à mi-temps à l’Evêché de Tournai comme infographiste et d’autre part, j’ ai eu la chance de pouvoir être animateur Nature-Ruralité à mi-temps au service Cellule Environnement de Mouscron.



La palette de mes compétences m'ouvrent les horizons ...



Mes compétences :

Infographie

Gestion de projet

Créativité

Webmaster