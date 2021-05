Pierre VERRON

Chef de projet, Responsable du parc Stations & SI



Formation au sein de l’entreprise VENAP/Auto Bleue (www.auto-bleue.org) filiale des groupes Transdev et EDF

- Responsable de l'Infrastructure publique permettant la recharge des véhicules électriques sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur

- Responsable Systèmes d'informations : Site Internet Auto Bleue, Application Mobile Auto Bleue, Maintien et amélioration du dialogue entre les serveurs

- Chef de projet : étude et mise en place des nouveaux projets

- Mise en place et suivi du référentiel qualité ISO 14 001 : Management environnemental



Mes compétences :

Développement durable

VHDL

Microsoft Windows

Microsoft Project

CADSTAR

C Programming Language

AutoCAD

QualiSol 2011

QualiPV 2012

Audit

Norme ISO 9001 V2008

Gestion de projet

Hygiène

Certification ISO 14001

Sécurité au travail

Environnement

Gestion de la qualité

Gestion QSE

Amélioration continue