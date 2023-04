Pierre VINCENT

Fort de trois années d'enseignements supérieurs dans les domaines de l'animation de l’hygiène la sécurité et l'environnement. Je prépare à partir de septembre prochain un diplôme de manager en unité de production et chef de projet industriel a l'institut supérieur de promotion industrielle d'Albi.

Je recherche une entreprise souhaitant être assistée dans la gestion d'un projet industriel.

Mobile et dynamique je suis prêt a répondre dans les plus brefs délais a toutes vos demandes.



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation d'équipe

Adobe Photoshop CS3

Communication

Microsoft Office

Santé sécurité au travail

Formation

Droit du travail

Lotus Notes

Lean supply chain

Évaluation des risques professionnels