Pierre VIVIDILA

JAI EU A MON ACTIF PLUS DE 30ANS D'EXPÉRIENCES PRATIQUE EN AUTO DIDACTE, SEL MEN MAN EN DIAGNOSTIC, STRATÉGIE , REDRESSEMENT ET GESTION POLYVALENTE,DES GRANDES ENTREPRISES DES INVESTISSEURS PRIVÉS FRANÇAIS EN AFRIQUE. À LA BASE AYANT UNE FORTE FORMATION DE JURISTECONSEIL D'ENTREPRISE ASSERMENTÉ, PUIS ,AYANT GRAVIT LES ECHELLES ADMINISTRATIVES, JUSQU'À ACCÉDÉ AUX CHARGES DE DIRECTEUR GÉNÉRAL. TITULAIRE DUN DIPLÔMES EN DROIT PRIVÉ ET UN MASTER EN ÉCONOMIE .OPTION ; MONNAIE BANQUE ET FINANCE A L'UNIVERSITÉ MARIEN NGOUADI DE BRAZZAVILLE.