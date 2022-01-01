Menu

Pierre VIVIDILA

CONGO BRAZZAVILLE

En résumé

JAI EU A MON ACTIF PLUS DE 30ANS D'EXPÉRIENCES PRATIQUE EN AUTO DIDACTE, SEL MEN MAN EN DIAGNOSTIC, STRATÉGIE , REDRESSEMENT ET GESTION POLYVALENTE,DES GRANDES ENTREPRISES DES INVESTISSEURS PRIVÉS FRANÇAIS EN AFRIQUE. À LA BASE AYANT UNE FORTE FORMATION DE JURISTECONSEIL D'ENTREPRISE ASSERMENTÉ, PUIS ,AYANT GRAVIT LES ECHELLES ADMINISTRATIVES, JUSQU'À ACCÉDÉ AUX CHARGES DE DIRECTEUR GÉNÉRAL. TITULAIRE DUN DIPLÔMES EN DROIT PRIVÉ ET UN MASTER EN ÉCONOMIE .OPTION ; MONNAIE BANQUE ET FINANCE A L'UNIVERSITÉ MARIEN NGOUADI DE BRAZZAVILLE.

Entreprises

  • SOGICI CONGO SARL - Directeur général (JURISTECONSEIL D'ENTREPRISE )

    1976 - maintenant

  • STER, SOCIMPEX S.A - DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUE ET JUDICIAIRE CHARGÉ DES CONTENTIEUX ET DES RELATIONS PUBLIC

    1975 - 2002 AUTO DIDACTE SEL MAN MEN ,JURISTE CONSEIL D'ENTREPRISE, EXPERT EN DIAGNOSTIC, STRATÉGIE, ET REDRESSEMENT DES ENTREPRISES, CONTROLE DE GESTION À DIRECTEUR GÉNÉRAL.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau