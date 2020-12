Pierre Yves LENIK

Créations et éditions musicales...



En 1991, il compose la musique du film d'Olivier Xueref « La formation en cinq actes » Prix de la création musicale 1992 au festival du Creusot.



En 1993, il compose la musique du premier documentaire de Christophe Tourrette « Itinéraire d’un peintre » Médaille d’Or et Prix Spécial du Jury en 1994 au Festival International du Film de Milan.



En 1999, il compose la musique du film d'Arielle Memery

« L’esprit et la matière » Prix de la création musicale 2000 au festival du Creusot.



En 2000, il compose la musique du documentaire de Caroline Buffard « Le Juste Non ».



2002, Musique du spot publicitaire « Extra » (Tf1)



2004, Identité sonore « Société Générale »



2005, Identité sonore « ANPE »



depuis 2007, il compose les musiques des documentaires de Véronique Garcia dont : « Partitions pour l'école » et « Libre de mon temps ».



2008, il compose la musique du documentaire de Caroline Puig-Grenetier « La vie en Question ».



