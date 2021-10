Pierrick ROUX

Présentateur et chroniqueur sur SANEF 107.7. Radio autoroutière couvrant le nord, l'est et l'ouest de la France.

Voix off (EDF, SFAM, Mitsubishi), narration, commentaire, voice over.

Enregistrement de magazines audio pour collectivités (accessibilité), voix pour des radios d'entreprises.

Animateur - réalisateur d'émissions en radio (RTL2, Chérie FM, MFM, France Bleu, Sophia).

Nombreuses interviews d'artistes.

Chroniqueur TV (France 2), journaliste (Radio Vinci Autoroutes, Autoroute FM).

Rédacteur d'articles musicaux (musicactu.com, tv-radio.com, chériefm.fr, mfm.fr), de plus de 200 biographies d'artistes (ramdam.com, RFI Musique).

Pigiste en presse écrite (magazine "Toutchanson").



Maîtrise des logiciels WinMédia, A2I, Netia, Audacity.





Polyvalent, passionné, motivé, expérimenté. J'exerce dans les médias depuis près de 30 ans !

Je suis doté d'une solide culture musicale, sportive et générale.



Mes compétences :

Présentateur de débats, soirées d'entreprises,...

Voix pour films institutionnels

Formation Voix off, voice over, documentaire,...

Doublage