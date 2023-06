Pierrick VEILLEUX

Responsable commercial dans la distribution de produits spécialisés en fumisterie , ventilation et calorifuge .En charge du développement de plusieurs agences pour les regions rhone-alpes,auvergne et paca.

J'assure le relais de la politique de l'entreprise auprès de mes équipes: 3 agences pour

20 personnes :responsables agences, commerciaux itinérants et sédentaires ainsi que gestionnaires de stock et préparateurs).

j'anime, organise, coordonne, gère et contrôle l’activité et le suivi du personnel des agences afin d’en optimiser les résultats.

Responsable de la réalisation des objectifs pour les différentes unités(commercial, administratif, dépôt…).



Mes compétences :

Chauffagiste

Flexible

calorifuge

ventilation