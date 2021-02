Pilar IZQUIERDO HERLIHY

Accompagnante périnatale.



Hypnose, HypnoNaissance, HypnoNatal, Yoga-Doula, Enseignante de Yoga Kundalini périnatal, Rituels & Soins autour de la maternité.



Colombienne d'origine, vivant en France depuis 15 ans, j'ai la chance de pouvoir accompagner des familles francophones, hispanophones et anglophones.



Un accompagnement complémentaire au suivi médical, qui contribue au bien-être et bien-vivre des mères et de leur famille proche dans ce grand voyage.



Avant, consultante en études marketing et stratégie de l'innovation. Comprendre les comportements m'a toujours passionnée et j'ai rencontré des gens brillants et passionnants dans ce grand chapitre qui m'a fait aussi qui je suis aujourd'hui et qui m'a tant fait grandir.