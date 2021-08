Pioger JEAN-PIERRE

15 ans d’expériences dans la mise en oeuvre de stratégies territoriales et foncières, (préservations d’espaces naturels et agricoles péri-urbains) en collaboration avec les acteurs politiques. Implication des acteurs territoriaux par la mise en place de comités scientifiques et d’usagers. Programmation des plans d’aménagements et de gestion des espaces naturels. Négociations de conventions financières. Expérience internationale de mise en place de conduites de projets. Elaboration d’un programme de recherches de fonds européens. Management d’équipes. Gestion de budgets.



Mes compétences :

Écologie

Agronomie

Agriculture

Urbanisme

Politiques publiques

Aménagement du territoire