Actuellement, en 2ème annee de master chimie parcours du gestion du traitement des eaux, je cherche à développer son réseau professionnel pour des opportunités de carrière



Mes compétences :

Techniques de laboratoire (analyses des eaux et des boues de station d'épuration)

Gestion d'équipe

Notion l'hygiène et sécurité

Droit de l'environnement et de l'eau

bureautique ( C2i)