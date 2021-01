Poiraton MANON

Je suis responsable des ressources humaines pour Decathlon (retail et sport signé). Je developpe en local les projets humains (recrutement, formation, management, relations sociales, qualite de vie au travail, gestion des talents et des parcours).

Les défis professionnels me motivent au quotidien. Ayant un intérêt particulier pour le travail collaboratif, je suis persuadée que nous gagnons en equipe. La performance économique n'est que la conséquence de la performance humaine.

J'ai à coeur d'engager, motiver et faire progresser mon équipe.

Maman de 2 enfants. Les valeurs que je défends au quotidien dans ma vie professionnelle sont fondamentalement en phase avec mes convictions profondes et personnelles. Courage. Passion. Engagement. Partage. Ambition. Générosité.



Mes compétences :

Recruter

Animer une equipe

Piloter une activité économique

Construire une offre de services et produits

Vendre par le contact client

Ecrire une politique commerciale et un projet d'en

Former developper et faire grandir les Hommes

Elaborer un projet humain