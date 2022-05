Pollyanna MANIN

Nous sommes spécialisés dans

l'Agencement des Espaces, la Décoration d'Intérieur et le Home Staging.

Des prestations sur mesure, adaptées aux particuliers et aux professionnels.

Du simple conseil décoration à un accompagnement plus développé pour un nouvel aménagement ou pour un projet clé en main, nous intervenons auprès

de nos clients tout en respectant leurs envies, leurs goûts, leur budget.



Mes compétences :

Décoration intérieure

Agencement d'espace

Gestion de patrimoine

Agencement de magasins