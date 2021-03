Popa SERGHEI

Diplôme: Mention Ingénierie des systèmes électroniques et énergétiques, spécialité Gestion et Transformation d’Énergie Électrique.



Je suis une personne correcte, organisé, dynamique et avec une grande facilité d'adaptation. Mes expériences professionnelles (stage) m'ont permis d’évoluer le sens de responsabilité, capacité d'analyse et de synthèse.

Je souhaite enrichir mon parcours professionnel dans une entreprise orientée dans les secteurs Industrie, Tertiaire et Collective: exploration du réseau électrique, transport, distribution, énergies nouvelles, performance énergétique.



Vous pouvez découvrir mon parcours et mes compétences sur ce profil.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

VHDL

PSPICE

Microsoft Excel

Matlab

LabVIEW

C Programming Language

SamFM