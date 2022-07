Pradeesh KARUNAPRAKASH (PRADEESH KUMAR KARUNAPRAKASH)

FRANCAIS

Récemment diplômé d'une maîtrise en gestion de projets, j'apporte avec moi 4 ans d'expérience dans la gestion de projets complexes dans le domaine de la construction et de l'automobile. Je suis à l'aise dans la gestion des risques, des parties prenantes, des calendriers de projet et des rapports de projet. Mes intérêts incluent également les opérations et le marketing. J'aime en savoir plus sur la gestion de projet par le biais d'emplois et mon objectif est de devenir un expert de l'industrie. j'assiste à des cours de français pour améliorer mon français de base et j'ai un visa français valide pour travailler.





ENGLISH

A recent master's Graduate in Project Management, i bring with me 4 years of experience managing complex projects in the construction and automotive domain. I am comfortable in managing Risk, stakeholders, project schedules, and Project reporting. My interests also include Operations & Marketing. I like to learn more about project management through jobs and my goal is to become an industry expert. i am attending french classes to improve my basic french and i have a valid french Visa to work.