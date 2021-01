Precious DIAMONDS

Je suis détenteur d’une licence en Gestion et Marketing avec comme spécialité la Gestion des Processus de Développement de l’université de Nicolas Copernic de Pologne.



J ai acquis plusieurs formations à l'Institut de Gemmologie du Haut Conseil du Diamant à Anvers (HRD) ; et je suis titulaire des diplômes et certificats dudit institut de gemmologie ci-après :

•Le diplôme HRD de Gradue Gemmologue dénommé “The HRD Graduate Gemmologist Diploma”;

•Le diplôme HRD en Certification et Graduation du diamant taillé dénommé “The HRD Diploma of Certified Diamond Grader”;

•Le diplôme HRD de Gemmologue dénommé “The HRD Diploma of Gemmologist” ;

•Le certificat HRD en identification de gemmes dénommé “The Hrd Certificate of Gemstones identification”;

•Le certificat HRD dans le tri du diamant poli en petites pierres dénommé “The HRD Certificate of Sorting of Polished Diamonds Small Goods”;

•Le certificat HRD dans le tri du diamant brut dénommé “The HRD Certificate of Sorting of Rough Diamonds”.



J ai effectué un stage professionnel de 6 mois au Centre d' Evaluation, d' Expertise et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (C.E.E.C.) qui est une entreprise publique en Republique Democratique du Congo ayant pour objet:

•l'évaluation et l'expertise des substances minérales précieuses et sémi-précieuses en RDC ;

• l'encadrement des comptoirs, des négociants et fondeurs;

• la certification et le paiement des taxes à l'exportation;

• la formation des évaluateurs congolais;

•la promotion de l'industrie des substances minérales précieuses et sémi-précieuses;

•l'achat et la vente des matières précieuses et sémi-précieuses ;

•la lutte anti-fraude;

•l'application et le suivi du Processus de Kimberley et autres programmes similaires;

•les autres opérations connexes ou accessoires à ses activités.



Mes compétences :

