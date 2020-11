Les métiers de Premium Communication : www.premium-communication.fr



- Interventions de Célébrités, Conférenciers et Journalistes Animateurs en Entreprises, à l'occasion de Séminaires, Congrès, Conventions, Assemblées Générales...

== > Thématiques des conférences proposées : Administration-Gestion, Animation, Art et Culture, Communication & Relations Publiques, Commerce, Economie et Finance, Entertainment, Entreprenariat, Histoire, Humanité & Société, Innovation, Management, Marketing, Médias, Motivation, Philosophie / Religion, Politique, RSE, Santé / Bonheur / Bien-être, Sciences, Société, Sport, Stratégie...



Plusieurs milliers de personnalités, expertes dans leur domaine, susceptibles d'intervenir lors de vos manifestations :

- Christophe Dugarry, Gérard Houiller, Bernard Laporte, Fabien Galthié, Laura Flessel, Daniel Costantini, Claude Onesta, Vincent Riou, Tony Estanguet, Guy Forget...

- Luc Ferry, Jacques Attali, Jean-Claude Trichet, Nicolas Bouzou, Marc Touati, Florence Servan-Schreiber, François de Closets, Olivier de Kersauson, Erik Orsenna, Gilles Babinet, Jean-François Clervoy, Virgine Guyot, Philippe Etchebest, Yves Thréard, Laurent Alexandre, Joël de Rosnay...

- Jean-Marc Sylvestre, Nicolas Doze, Eglantine Eméyé, Marion Jollès, Sabine Quindou, Bernard de la Villardière...



- Conseil en Communication par le Sport et l'Entertainment :

== > Recommandation stratégique - Acquisition de droits - Exploitation



- Régie commerciale de clubs et/ou institutions sportives



- Celebrity Marketing ou commercialisation des droits d'image de célébrités



- Evénementiel Haut de Gamme :

== > Relations Publiques atypiques tels ProAm Tennis ou Golf, Stages de Pilotage F1...



Parmi nos clients :

Orange / SNCF / Thales Group / Conseil Général des Hauts de Seine / Groupe la Poste / ENGIE / Nestlé Waters / EDF / CRCC (Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes) / Ordre des Experts-Comptables / Nancy Université (INPL) / VINCI / GRDF / Groupement Astre / Crédit Mutuel Arkéa / Fédération Française du Bâtiment / Gémo / Invicta / PMU / CCI de France / Skoda / CER France / AG2R la Mondiale / Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise / ADMR / "U" les nouveaux commerçants / Grant Thornton / Savoie Expo / Subsea 7 / Union des Industries et Métiers de la Métallurgie / Val d’Oise département / Crédit Mutuel / AEMIC / Veolia / Acepp / Fédération des Industries d'Alsace / ThyssenKrupp / UPE13 / Novartis / Biocodex / Sécuritas / FNTP (travaux Publics) / Relais d'Or Miko / Banque Populaire / MEDEF / RayGroup / Opcalia / CVG / Caisse d'Epargne / …



Pour toute information : www.premium-communication.fr

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Premium-Communication/512394222110332

email : agence@premium-communication.fr



Mes compétences :

Séminaire ou conférence

Team building

Conseil en Communication

Relations publiques

Conférencier

Journaliste