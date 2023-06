Prescillia LOPATARU

Après avoir repris des études supérieures à l'Université à l'âge de 29 ans et ceux durant 5 années, je me suis spécialisée dans le domaine du patrimoine afin d'apporter une expertise nouvelle auprès des familles, petites entreprises et des personnes vulnérables.



Étant diplômée du bac + 5 titre de niveau 7 , je suis habilité dans l'ensemble des domaines afférents à mon domaine d'activité.



J'ai choisi de développer mon cabinet en m'appuyant essentiellement sur la recommandation et le relationnel direct pour privilégier la qualité des conseils



En complément de cette démarche, mon inscription sur ce site professionnel est motivée par le désir d'étendre mon réseau.

Mon secteur dactivité se situe dans toute la France à distance et , mais aussi dans le Luberon où mon cabinet peut vous recevoir sur rendez-vous.



Enfin, si vous êtes intéressé par mes services, n'hésitez pas à me contacter.