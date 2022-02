Je me nomme Tibé Somoko de nationalité Togolaise et résident au Mali. Je suis un technicien en informatique présentement dans une société évoluant dans la Gestion Electronique des Documents (GED) et inventaires des biens immobiliers et mobiliers . Ma vision est d'avoir plus d'expériences et être parmi les meilleurs en Afrique et dans le monde. Merci