Prisca CHABROLIN (PRISCA CHABROLIN)

Je suis à la recherche d'un poste de Graphiste ou Infographiste

Vous pouvez trouver toutes mes création sur mon portefolio en ligne :

http://prisca.chabrolin.fr/



Au cours de mes différentes expériences de travail, j'ai eu l'occasion de faire :

- la Gestion de site Internet avec Prestashop ( Ajout d'articles, photos, de caractéristiques, rédaction des textes et service client)

- la Création d'une Identité Visuelle pour la sortie d'une nouvelle gamme de produit et la refonte d'un logo

- le packaging de différents produits (étiquettes et boîtes) en respectant la charte graphique ainsi que la traduction des textes en anglais et en espagnol

- le Développement d'un site vitrine de sa maquette à sa programmation

http://www.verreimage.com/

- du Community Management avec Facebook, Instagram

- des Newsletters avec MailChimp et SendinBlue

- du Print (Catalogue, Flyers, Brochure, Carte de visite)