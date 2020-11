Etudiante poursuivant un Master en Management Programme Grande Ecole à L'EM Normandie Business School. Ambitieuse et aime relever les nouveaux défis. Passionnée par l'audit et souhaite se spécialiser en audit et finance en Master 2. Soucieuse d'acquérir de l'expérience professionnelle afin de compléter les connaissances théoriques de l'école. Disponible à partir de Mai 2021.