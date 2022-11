Priscilla DELEFORGE

Ayant enfin trouvé ma voix, je souhaite m'épanouir et parfaire mes compétences dans le domaine du secrétariat et de la comptabilité.



Mes compétences :



Comptabilité:



- Saisie dans les différents journaux

- Lettrage

- Rapprochement bancaire

- Suivi de trésorerie

- Déclaration de TVA

- Justification des comptes

- CIEL Gestion commerciale

- EBP



Administratif:



- Word, Excel et Powerpoint

- Accueil physique et téléphonique

- Rédaction et saisie de documents

- Gestion du courrier

- Élaboration de tableaux de bord et suivi

- Prise de note

- Classement