Priscille HERTAULT

Je suis une Technicienne de Laboratoire expérimentée en Analyses Vétérinaires. J'ai été titularisée en 2013 et suis devenu fonctionnaire du ministère de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt (TFR classe Normale).

Je maitrise les analyses biochimiques, hématologiques, endocrinologique et histologiques dans les domaines diagnostiques et recherches.

J'ai reçu une formation dans la confection de médicaments à usage humains et vétérinaires.

Je suis passionnée par le domaine informatique et par la maintenance d'automates destinés aux dosages de paramètres biologiques.

Je me suis intéressée à la myopathie de Duchenne chez des sujets canins et félins. J'ai pu obtenir de l'expérience durant 3 ans dans la Recherche.



Mes compétences :

Congélation de biopsie de muscles et sérums

Classification et stockage des prélèvements

Savoir utiliser l’outil informatique

Autonomie totale gestion du travail

Avoir un esprit critique résultat

Savoir utiliser un cryostat

Sécurité au travail

Maintenance automates

Formation interne

Maintenance informatique

Travail en équipe

Analyse de risque

Analyses biologiques