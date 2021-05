Priscille MASSA

Coordinatrice Petite Enfance au sein d'une Association de loi 1901, en Délégation de Services Publics et Responsable d'EAJE. De Formation Educatrice de Jeunes Enfants.



Passionnée par mon Métier au service de l'Enfant et de sa famille, je m'implique au quotidien auprès des équipes pluridisciplinaires et des partenaires, dans une réflexion perpétuelle vers une qualité d'accueil et d'accompagnement au sein des structures et services Enfance et Petite Enfance. Cette réflexion est ancrée sur des valeurs éducatives fortes partagées et garanties au sein de l'Association pour laquelle je travaille: Accueil, Respect, Ecoute, Disponibilité, Empathie, Non Jugement, Valorisation, Bienveillance et bientraitance. Dans le respect de ses valeurs, nous oeuvrons à construire pour chacun: enfant, familles, professionnels, stagiaires et partenaires, un environnement favorisant le bien-être et l'épanouissement de chacun, dans le respect de son Unicité. Ensemble nous faisons le choix d'ouvrir structures et Services aux familles et aux partenariats, créant des passerelles entre les structures et les services, mutualisant les compétences, savoirs, savoirs-être et faire de chacun aux bénéfices de tous, dans des projets innovants construits ensemble. Une cohérence et une continuité des services se construits dès lors, contribuant au mieux vivre ensemble.



Je recherche, sur VIADEO, des personnes partageant ces mêmes valeurs afin d'échanger des pratiques professionnelles, des positionnements, des expériences et ainsi de pousser la réflexion toujours plus loin. Le but de ces échanges étant de s'ouvrir , et de se tenir à l'écoute d'autres pratiques professionnelles, de se questionner sur nos propres pratiques afin de les enrichir et de les affiner aux réalités et aux besoins propres aux structures dans lesquelles chaque professionnel évolue.



Je suis bien entendue ouvertes aux partenariats constructifs, pour poursuivre des projets créatifs.



Je suis à l écoute d opportunités vers des fonctions de coordination ou de formation Petite Enfance, management, accompagnement et soutien d équipe. A travers des outils d intelligence collective, des outils relationnels et d épanouissement personnel et professionnel, des outils ludiques et un accompagnement bienveillant, je souhaites mettre à profit mes compétences, mes expériences afin de proposer des actions, des projets novateurs, créatifs et ajustés aux besoins de chacun, à travers lesquels chacun est acteur et créateur de son cheminement professionnel. Je suis à l écoute d opportunités permettant de poursuivre la construction de réseaux poursuivant des objectifs communs de qualité d accueil et d accompagnement du jeune enfant et de sa famille, de soutien et de valorisation des compétences parentales et de coeducation pour une continuité et une indivisualisation ajustées de l accompagnement de l enfant ainsi qu un accompagnement et un soutien des professionnels Petite Enfance pour une professionnalisation continue, une démarche éducative bienveillante ancrée et un épanouissement professionnel. Construire ensemble, des actions et des projets de qualité, porteurs de valeurs fortes, motivantes, inspirantes, fédératrices pour ensemble impulser la réflexion et les actions communes vers des conditions d accueil et d accompagnement optimales de l enfant et de sa famille est mon objectif. Viser et promouvoir une éducation positive bienveillante ancrée sur des connaissances réactualisées du développement de l enfant, des recherches en neurosciences et proposant des outils pédagogiques variés est une priorité pour moi!



Si vous partagez ces valeurs, et souhaitez échanger, n'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Éducation

Petite enfance

Responsable

Animation d'équipe

Gestion de projet

Ecoute

Créativité

Animation de réunions

Pédagogie

Management

Coordination

Création d'outils professionnels