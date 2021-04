Privas Emile ETEME NDONGO (PRIVAS EMILE ETEME NDONGO)

Gestionnaire de projets, je suis au début de ma carrière, après avoir obtenu ma licence professionnelle en analyse et évaluation de projets, j'ai achevé en 2021 mon master professionnel en management de projets.

Depuis 2018 j'enchaine les expériences de bénévolat et de stage à des postes de chef de projets, et de coordonateur des programmes, ainsi que des expériences de stages en suivi évaluation. je suis actuellement à la recherche de nouveaux contrats.