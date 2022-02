Proxi CONSULTING (PROXI CONSULTING )

Management :

-Expert en mise en place et lancement des start-ups : achat et location des locaux, gestion et supervision des travaux, achat et installation de matériel high tech, mise en place des parcs informatiques, aménagement, recrutement et formation des salariés de différentes qualifications pour de différents services, mise en place des procédures et des processus, gestion de la production, élaboration des stratégies et des plans dactions, rédaction des cahiers des charges, préparation des modules de test, traçage des grandes lignes et des feuilles de routes, fixation des objectifs qualitatifs et quantitatifs à court/moyen et long terme, faire évoluer lentreprise, suivi et analyse des différentes indicateurs, pilotage des plans opérationnels et stratégiques, préparation des budgets, acquisition de nouveaux clients potentiels, lancement et développement des partenariats, assurer un contrôle de tous les niveaux.etc.

-Direction des projets informatiques, services clients et départements commerciaux.

-Gestion et accompagnement des projets, un apporteur daffaire.

-Conseiller et consultant en management pour les petites et moyennes entreprises.

-Spécialiste en Relations clients, en CALL CENTER, en E-Commerce et en Plateforme informatique.

-Excellent Leadership orienté résultat, un fondateur desprit

-Un gestionnaire passionné et un négociateur de qualité.

-Un responsable charismatique, polyvalent, persévérant et perfectionniste.

-Un homme de défi, dynamique, sérieux, discipliné, enthousiaste, à lécoute et très organisé.

-Une personne à laise avec le management transversal et à distance



Informatique :

-Des connaissances avancées en administration réseaux et en informatique (IT MANAGER).

-Voie IP, Cisco, Asterisk, Windows Server 2008, FTP Server, Téléphones IP, Proxy, ORACLE, SQL Server 2008, VOCALCOM (hermes_net), Phonecontrol, Communik, Redo backup et recovry, Acronis True image, Wireshark, PRTG Traffic Grapher, Cobian backup, Trello, Redmine, Spyhunter, Tight VNC Viewer, Méthode Agile et Scrum, Gestion de parc informatique, Gestion des serveurs, Installation, Configuration, Maintenance, Dépannage, Assistance, Formation, Audit, Investigation, Analyse, Résolution de problèmes, Achat, Optimisation, Monitoring, Test, Déploiement, Modélisation UML et MERISE, C++, VB.NET, PHP,.etc.