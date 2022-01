Przemyslaw Pierre WALENCZAK

Je vous accompagne avec l'hypnose et les thérapies brèves comme outils pour atteindre vos objectifs de Bien-Être



J ai créé ACPE en 2012, pour promouvoir l'Environnement et le Développement Durable. J'ai accompagné certains d'entre vous, à insérer le développement durable comme axe de développement stratégique au sein de vos structures.



En 2 ans, j'ai rencontré beaucoup de mal-être ! stress, angoisses, peurs, pressions et dépressions,....



Aujourd'hui, je crée une nouvelle activité : trouver le Bien-Être !!



Le Bien-Être c'est quoi ? Le contraire du mal-être.

Ce mal-être qui est souvent un ensemble de petits riens qui s’amoncellent et qui polluent votre existence. Il vous empêche d'avancer, de réaliser vos objectifs et rien ne va comme vous voulez.



Alors, pour réussir dans vos objectifs professionnels et personnels pour l'année 2017, il vous faut trouver ce bien-être. Il ne tient qu'à vous pour en profiter ....je reste à votre écoute et à votre disposition...



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Conseil

Conduite du changement

Hypnose Ericksonienne

Coaching

Consultant

PNL

Développement Durable

Formateur

Communication

EFT

Prévention de la santé

Santé Environnement

CNV (Conversation Non Verbale)