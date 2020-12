Pulchérie KIEMA

Ingénieure en génie civil/option Routes et ouvrages d'art, je suis également titulaire d'un double diplôme d'ingénieur spécialisé en géotechnique et infrastructures.

Je possède une bonne maîtrise du dimensionnement structurel au EUROCODES et au BAEL des ouvrages, une bonne aisance communicationnelle et relationnelle et la capacité d'élaborer des pièces contractuelles.

Je cumule 22 mois de stage aussi en conduite de travaux qu'en étude au cours desquels j'ai développé des compétences enrichissantes.



Je suis à la recherche de toute opportunité immédiate dans le domaine du BTP ou de la géotechnique géotechnique à Nancy ou dans toute autre ville de la France. Ouverte également à l'international.



Je reste joignable pour toute opportunité au:



Tel: +33(0)6 62 46 3592



email: kiemapulcherie@yahoo.fr



Adresse: 48 Avenue du XX ième

Corps , 54000 NANCY