Qallium GENEST ALLIMANT

Un parcours professionnel n'est pas une trajectoire linéaire entre un point de lancement et un objectif à atteindre. Si tel était le cas il suffirait de confier notre destinée aux meilleurs experts du moment pour calculer la route la plus sûre et la plus directe. Considérons plutôt que le terrain d’évolution de notre carrière professionnelle ressemble davantage à une plateforme de flipper qu’à un marbre de billard. On peut certes ajuster la vitesse de lancement, relancer la bille avec la meilleure orientation possible, brusquer un peu la machine pour forcer un rebond…on ne reste jamais à l’abri d’un « tilt », d’une sortie latérale soudaine ou d’assister impuissant au passage de cette même bille juste au milieu de nos 2 batteurs. La limite de cette métaphore « vintage » résulte du fait que nous sommes beaucoup moins lisses qu’une bille de flipper et surtout en capacité d’entretenir une relation d’ordre psychique avec les obstacles que nous rencontrons. Bonne nouvelle, nous ne serons jamais uniquement des victimes aléatoires car nous sommes tous en mesure d’influencer nos rebonds professionnels.

Ainsi donc, nos choix, nos erreurs, nos doutes, nos réussites, notre travail mais avant tout les rencontres et les échanges que nous provoquons, doivent nous aiguiller chaque jour davantage vers notre « telos » professionnel.



Chez Qallium, nous commençons chacune des missions qui nous est confiée en analysant la part de l’humain dans le contexte extérieur, l’environnement immédiat et les enjeux. Cette approche nous permet bien souvent de trouver des solutions simples et efficaces là ou d’autres réponses uniquement théoriques ne produisent plus les effets escomptés. Nous considérons que l’entreprise est un projet permanent qui se doit d’être partagé par toutes ses composantes. Rien n’est jamais figé, rien n’est statique. Les interactions entres les personnes forment la plus grande richesse de l’entreprise. Ensemble on pense mieux, on fait mieux!



Mes compétences :

GPEC

Ressources humaines

Droit du travail

Formation

Recrutement

Accompagnement au changement

Stratégie de communication

Gestion de crise

Stratégie d'entreprise