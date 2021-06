Qualithse QUALITHSE

Ingénieur d’état en chimie industrielle, en complément à mes études j'ai suivi des formations sur :

• ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001

• Audit interne en ISO 9001 et iso 14001

• Chef auditeur ISO 9001 (tierce partie) avec QMI (CSA RABQSA)

• Chef avec Auditeur ISO 14001 (tierce partie) QMI (CSA RABQSA)

• Master en management par la qualité

- Techniques de résolution des problèmes

• AMDEC

• Métrologie dimensionnelles et cartes de contrôle (MSP/SPS)

• Maitrise du logiciel STATGRAPHICS ( MSP/SPS)

• Maitrise du logiciel DATA PAQ (de contrôle des courbes de cuisson des briques en terre cuite)

• Approche processus

• GMAO (Mise en place des procédures,administration, paramétrage et exploitation)

• GPAO

• Administrateur GED (gestion électronique des documents par le logiciel PUCCINI : administration et exploitation)

• Administrateur QUALIPRO (logiciel de gestion QHSE)

• Evaluation des compétences

• Pilotage de plusieurs actions de mises à niveau avec EDPME Algérie dans l'usine

- Accompagnement de l’entreprise pour la conformité de ses produits à la norme NF

- Conception et mise en place d’une méthode de calcul des coûts de revient

- Mise en place d’un système de gestion informatisé intégré

- Optimisation du flux de production pour la briqueterie

- Diagnostic, audits et bilans thermiques des fours et séchoirs dans la briqueterie

- Audit énergétique (électricité et gaz) avec l’APRUE

- Mise en place et revue des procédures de contrôle qualité dans la briqueterie

• Management des processus selon la norme FDX 50-176

• Mise en place et pilotage du système qualité depuis 2004

• Mise en place du système HSE (SME et SMSST)