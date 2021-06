Queguiner ANTHONY

Bonjour,



de nature réaliste et conventionnelle, j'affectionne plus particulièrement le travail de "terrain". Considérant qu'une seule et même personne ne peut avoir "le monopole du bon goût", j'ai une très nette préférence pour le management collaboratif.

Après 18 ans de bons et loyaux services au sein de U Enseigne établissements Ouest, je projette de voir de nouveaux horizons dans le secteur des fruits et légumes



Mes compétences :

Contrôle qualité

Organiser et manager

Marketing

Négociations fournisseurs

Logistique et transport

Informatique