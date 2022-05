Quel-Avenir.com PLATEFORME DE VOYANCE WEB ÉTHIQUE

Nous sommes une plateforme regroupant des voyants, médiums, magnétiseurs, etc...



Nous avons conçu cette plateforme avec un double objectif :



1 - fournir aux consultants qui souhaitent se faire connaitre et développer leur activité, un support sur le web sans passer par le cauchemar de la création de site, du référencement et de l'organisation du paiement à distance



2 - permettre auxconsultants de de travailler sans débourser une somme exorbitante pour bénéficier d'un support de travail. Le calcul étant de verser un "loyer" mensuel (20 euros par mois ce n'est rien à comparer des 65 % que les plateformes connues prélèvent aux voyants sur leur chiffre d'affaire). le calcul est vite fait : sur un plateforme classique vous faites 1000 euros et il vous en reste entre 350 à la fin du mois. Sur Quel-avenir.com, vous faites 1000 euros de chiffre d'affaire et il vous en reste 980 !



Les horaires sont libres, le site est maintenu par notre webmaster et vous n'avez qu'à travailler.



A ce prix là, nous ne pouvons nous permettre de dépenser des sommes exorbitantes en publicité sur internet, mais ceux et celles qui ont eu l'initiative de le faire personnellement travaillent bien ! et de mieux en mieux d'ailleurs, puisque le nombre de consultants inscrits et de visiteurs augmente de jour en jour.



Nous pouvons également vous proposer un accompagnement dans la mise en place de votre présence sur internet, avec ou sans un site web personnel.



Alors, êtes vous prêt à travailler autrement que derrière un pseudo ? pour vous ?



Nous proposons également un annuaire et guide en ligne...pour vous faire connaitre





Mes compétences :

Medium

Tarologue