Quelin LISE

Compétente en insertion professionnelle et de formation commerciale, j'aspire aujourd'hui à mobiliser mon savoir faire dans le domaine de la formation. Je suis titulaire d'un Titre Professionnel de FORMATEUR PROFESSIONNEL D'ADULTES de niveau III me permettant une qualification dans l'ingénierie de formation et la création et l'animation de séances formatives.



Mes compétences :

Ingénierie pédagogique

Formation continue

Conception pédagogique

Gestion de la formation

Animation de formations

Ingénierie de formation

Formation professionnelle

Animation de groupes