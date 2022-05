CREATION TOUT PRODUIT STRUCTURE ( VESTES, MANTEAUX, CHEMISIERS, PANTALONS, JUPES, ET ROBES)

1/REALISATION 1/2 TOILE SUR MANNEQUIN EN BOIS, ET DU PATRONNAGE

2/CREATION DU DOSSIER TECHNIQUE DU PRODUIT

3/ SUIVRE LE PRODUIT JUSQU'AU OK PROD (ESSAYAGE SUR MANNEQUIN VIVANT ET ENVOIE COMMENTAIRES )

4/CONTRÔLE DES OK LIV