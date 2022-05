Quelqu'un M'a Dit... MATCHMAKERS AGENCY

Célibataire, déçu(e) des rencontres internet, trop absorbé(é) par le travail pour s'ouvrir aux autres, plus envie d'être seul(e) parmi les amis en couple....

Vous souhaitez faire ou refaire votre vie et commencer une nouvelle vie à deux?



Contactez Quelqu'un m'a dit....



Nous vous proposons :

- un entretien afin de faire connaissance et définir ensemble vos attentes.

- un contexte de rencontre adapté à votre personnalité avec des personnes répondant à vos critères.

- un départ pour une belle histoire à deux.



Nous garantissons un service confidentiel et sur mesure. Faites nous confiance, nous ferons le reste...



mail : geraldine@quelquunmadit.com

