Quenet EDDY

Manager,organiser, écouter, analyser, convaincre, réaliser, réussir, entretenir, opportunité sont mes missions de tous les jours.

Dans l univers de la vente depuis 20 ans : commercial, promoteur des ventes, manager, directeur des ventes et grand comptes national, voici mes différentes étapes de mon parcours.

Univers dans lesquels j ai travaillé: porte à porte, chr, vente sélective, magasin spécialise, pharmacie, parapharmacie, gms.

Vous souhaitez en savoir plus n hésitez pas.





Mes compétences :

Ecoute client

Challenger et aimant relever les défis

Manager commercial

Fédérer Equipe

Convaincre les personnes sur un projet

Négociation

Organisé

Grands comptes

Coaching

Management

Dynamisme

Adaptabilité