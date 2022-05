Quentin ALLEGRE

Âgé de 21 ans, je recherche un emploi dans le domaine de la soudure, de la chaudronnerie et de la manutention.



Je souhaite, d'ici quelques mois, entreprendre une formation, afin d'obtenir les CACES, les licences de soudures ainsi qu'un diplôme.



Quelque chose qui pourrait me permettre d'approuver officiellement mes connaissances et compétences en tant qu' ouvrier "qualifié".



Mes compétences :

Oxycoupage

Soudure MAG

Soudure MIG

Soudure ARC

Lecture de plan

Realisation d'épures

Utilisation de machines à commandes numeriques