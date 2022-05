Quentin ALSATE-MONTAGNE

Actuellement en poste chez Alten comme Ingénieur Consultant en Qualité, J'ai eu l'occasion de travailler dans les industries de l'Aéronautique et de la Défense. Mes expériences m'ont permis d'acquérir de l'autonomie, de la rigueur et un très bon relationnel.



Bénéficiant d'expériences au sein des sociétés SEMITAN, BRIDGESTONE, SNCF et ST Microelectronics dans le service maintenance, j'ai toute les connaissances et capacités a intégrer ce type de poste. J'ai notamment développé mes compétences techniques en participant à différentes missions qui m'ont été confiées et également mon sens du relationnel avec mes différents travaux saisonniers. Mais aussi ma capacité a gérer une équipe et ma pédagogie à travers mon alternance et mes différentes activités avec la SNSM ( Société National de Sauvetage en Mer) où je suis formateur.



Mes compétences :

Travail en équipe et en autonomie

Pédagogie

Communication

Planification de projet

Moteurs de recherche web

Electrotechnique

Gestion budgétaire

Automatismes industriels

Electronique

Automatique

Organisation