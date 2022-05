Quentin ANGOUGEARD

Je suis récemment diplômé en tant qu'ingénieur en aménagement du territoire à Polytech Tours.



Suite à deux années préparatoires à Polytech Nantes, je me suis orienté vers la spécialité de l'aménagement du territoire à Tours. Parti toute l'année scolaire 2013-2014 à Bristol en Angleterre, j'ai complété cette année par une expérience professionnelle en tant que stagiaire chez Cofiroute.



Ma formation m'a également permis de développer un projet de recherche sur l'urbanisme commercial ainsi que d'obtenir le diplôme du TOEIC.



Actuellement, je complète ma formation par un master professionnel en maitrise d'ouvrage urbaine et immobilière à l'université de Rennes 2.



Je suis à la recherche d'un stage à partir de Septembre 2017 jusqu'à Mars 2018 en tant que chargé d'opérations immobilières.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Cartes et données

Autocad

ArcGIS

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

QGIS

Sketch up

Management

Synthèse rédactionnelle

Gestion de projet