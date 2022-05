Quentin APRUZZESE

Actuellement en CDI chez Thales, je suis amené à travailler quotidiennement sur des projets en groupe. J’ai également eu plusieurs anciennes expériences en entreprise qui ont été couronnées de succès.



Dans le cadre de mon cursus, j’ai intégré au sein de l’EPITA la majeure MTI (Multimédia et Techniques de l’Information) qui offre un panel de connaissances assez large et me permet ainsi de pouvoir m’adapter au(x) projet(s) qui me sont confiés. De ce fait, je suis capable de mener à bien des projets relatifs aux applications mobiles, web ou toute autre technologie haut niveau.



D’un naturel persévérant et sérieux, j’ai toujours apporté à mes équipes mon enthousiasme, mon envie de bien faire et mon sens de l’objectif.



Mes compétences :

Latex

C#

C

VBA

Unix Shell Script

Tortoise SVN

C++

Git

Microsoft office

Caml

Java

XNA

Glade

Makefile

Gtk+

Android Development

SQL