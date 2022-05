Quentin ARAUD

Passionnée par le web, j’ai dans les dernières années créé plusieurs sites dans des domaines très différents tel que le e-commerce ou la prestation événementielle et suis actuellement en charge du développement d’un site communautaire.



Ces challenges m’ont offert une solide expérience tant dans l’édition de sites (maîtrise du HTML/CSS, PHP orienté objet et des notions de javascript) que dans leur gestion (correction, référencement…)



J’ ai une réelle passion pour ce métier qui offre une polyvalence, une qualité d’expériences et un apprentissage constant.



Mes compétences :

HTML 5

JavaScript

PHP 5

JQuery

CSS 3

PL/SQL